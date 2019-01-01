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Какой будет ванная будущего? Мы знаем ответ! Представляем экстремально необычную digital-коллекцию Inspire V2.0, воплотившую в себе самые передовые технологии. Мы полностью переработали коллекцию Inspire, получившую множество наград за яркий дизайн, и дополнили её по-настоящему крутыми инновациями.
Inspire — это непревзойденное сочетание высокого дизайна и привлекательной цены, перед напором которых невозможно устоять! Коллекция устанавливает новые стандарты дизайна ванной комнаты и поражает воображение совершенными линиями и ультрасовременными формами.
Роскошная и элегантная коллекция Awe подарит ощущение безмятежности и неспешного течения времени, непревзойденный комфорт и умиротворение.
Никогда прежде ни одна коллекция для ванной комнаты не предоставляла такое богатство выбора и такого основательно солидного дизайна. С коллекцией Bliss L можно создать ванную комнату для всей семьи, где найдется место каждому.
Для тех, кто ищет оптимальную комбинацию долговечности, привычных форм и интересных деталей в дизайне, создана коллекция Sense. Продукты Sense значительно отличаются от других моделей в сегменте своим неповторимым стилем и увеличенными размерами.
Для первого дома или для семейного гнездышка коллекция Joy — это современный дизайн без урона для бюджета. Потому что доступный — не значит обыденный. Потому что современный — не значит дорогой. Эта чудесная и радостная коллекция принесет чуть больше счастья каждый день.
Ищете крутую дизайнерскую коллекцию, которая позволит вам выделиться при ограниченном бюджете? Тогда новая коллекция Gem — для вас. Благодаря уникальным граням и выдающейся гексагональной форме, эту коллекцию смело можно назвать бриллиантом в доступном сегменте. Мы продумали каждую деталь этой стильной коллекции, от отличной эргономики до великолепной функциональности.
Коллекция Like — это приятный сюрприз: сочетание множества восхитительных функций и превосходного дизайна, который не ожидаешь получить по такой привлекательной цене. Вам точно понравится, ведь ее ценность намного выше, чем цена!
Вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком, коллекция Sensation — это выбор искушенных и чувственных. Тех, кто ценит красоту в простых вещах, тонкие ощущения и непревзойденные шедевры.
Красивая. Дерзкая. Потрясающая! Совершенная, брутальная и действительно особенная коллекция Spirit привнесет свежий, молодежный и ультрасовременный дизайн в ванную комнату любого размера.
Самая провокационная коллекция сантехники в эконом-сегменте. Она была создана для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн продуктов и изобилие инновационных решений покорят вас с первого прикосновения. Впервые на рынке – дизайнерская коллекция сантехники, которую может позволит себе каждый. Потому что доступный – не значит обыденный, потому что качественный – не значит дорогой.
Ваш мир никогда не будет прежним. Полностью обновленная коллекция Spirit — это настоящий переворот в дизайне ванных комнат. Наполненная инновациями, эта экстраординарная коллекция подарит вам ультра-модный дизайн и потрясающую функциональность.
Новые и улучшенные элегантные смесители Spirit V2.1 понравятся людям с более традиционным вкусом. Эта линейка прошла полный рестайлинг и модернизацию, чтобы поразить вас своим современным дизайном и технологиями, предлагая такой же высокий уровень комфорта и эргономики, как и линейка V2.0.