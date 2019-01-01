Самая провокационная коллекция сантехники в эконом-сегменте. Она была создана для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн продуктов и изобилие инновационных решений покорят вас с первого прикосновения. Впервые на рынке – дизайнерская коллекция сантехники, которую может позволит себе каждый. Потому что доступный – не значит обыденный, потому что качественный – не значит дорогой.