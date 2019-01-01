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Наши коллекции

Inspire 2.0

Какой будет ванная будущего? Мы знаем ответ! Представляем экстремально необычную digital-коллекцию Inspire V2.0, воплотившую в себе самые передовые технологии. Мы полностью переработали коллекцию Inspire, получившую множество наград за яркий дизайн, и дополнили её по-настоящему крутыми инновациями.

Inspire

Inspire — это непревзойденное сочетание высокого дизайна и привлекательной цены, перед напором которых невозможно устоять! Коллекция устанавливает новые стандарты дизайна ванной комнаты и поражает воображение совершенными линиями и ультрасовременными формами.

Awe

Роскошная и элегантная коллекция Awe подарит ощущение безмятежности и неспешного течения времени, непревзойденный комфорт и умиротворение.

Bliss L

Никогда прежде ни одна коллекция для ванной комнаты не предоставляла такое богатство выбора и такого основательно солидного дизайна. С коллекцией Bliss L можно создать ванную комнату для всей семьи, где найдется место каждому.

Sense

Для тех, кто ищет оптимальную комбинацию долговечности, привычных форм и интересных деталей в дизайне, создана коллекция Sense. Продукты Sense значительно отличаются от других моделей в сегменте своим неповторимым стилем и увеличенными размерами.

Joy

Для первого дома или для семейного гнездышка коллекция Joy — это современный дизайн без урона для бюджета. Потому что доступный — не значит обыденный. Потому что современный — не значит дорогой. Эта чудесная и радостная коллекция принесет чуть больше счастья каждый день.

Gem

Ищете крутую дизайнерскую коллекцию, которая позволит вам выделиться при ограниченном бюджете? Тогда новая коллекция Gem — для вас. Благодаря уникальным граням и выдающейся гексагональной форме, эту коллекцию смело можно назвать бриллиантом в доступном сегменте. Мы продумали каждую деталь этой стильной коллекции, от отличной эргономики до великолепной функциональности.

Like

Коллекция Like — это приятный сюрприз: сочетание множества восхитительных функций и превосходного дизайна, который не ожидаешь получить по такой привлекательной цене. Вам точно понравится, ведь ее ценность намного выше, чем цена!

Sensation

Вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком, коллекция Sensation — это выбор искушенных и чувственных. Тех, кто ценит красоту в простых вещах, тонкие ощущения и непревзойденные шедевры.

Spirit

Красивая. Дерзкая. Потрясающая! Совершенная, брутальная и действительно особенная коллекция Spirit привнесет свежий, молодежный и ультрасовременный дизайн в ванную комнату любого размера.

X-Joy

Самая провокационная коллекция сантехники в эконом-сегменте. Она была создана для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн продуктов и изобилие инновационных решений покорят вас с первого прикосновения. Впервые на рынке – дизайнерская коллекция сантехники, которую может позволит себе каждый. Потому что доступный – не значит обыденный, потому что качественный – не значит дорогой.

Spirit 2.0

Ваш мир никогда не будет прежним. Полностью обновленная коллекция Spirit — это настоящий переворот в дизайне ванных комнат. Наполненная инновациями, эта экстраординарная коллекция подарит вам ультра-модный дизайн и потрясающую функциональность.

Spirit 2.1

Новые и улучшенные элегантные смесители Spirit V2.1 понравятся людям с более традиционным вкусом. Эта линейка прошла полный рестайлинг и модернизацию, чтобы поразить вас своим современным дизайном и технологиями, предлагая такой же высокий уровень комфорта и эргономики, как и линейка V2.0.