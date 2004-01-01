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mail@ampm.ru
шоурум МСК СПБ
Whatsapp: 79104701732
Whatsapp: 79219563636
8 800 300-63-94
Контакты

интернет-магазин

8 800 300-63-94 ежедневно с 10.00 до 20.00 МСК

сервисный центр

8 800 200-29-29 ежедневно с 10.00 до 18.00 МСК

Написать нам

mail@ampm.ru
шоурум МСК СПБ
Whatsapp: 79104701732
Whatsapp: 79219563636

интернет-магазин

8 800 300-63-94 ежедневно с 10.00 до 20.00 МСК

сервисный центр

8 800 200-29-29 ежедневно с 10.00 до 18.00 МСК

Написать нам

mail@ampm.ru
шоурум МСК СПБ
Whatsapp: 79104701732
Whatsapp: 79219563636
Готовые решения Новинка
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Экстраординарно

Gem
Ванна акриловая 170x75 AM.PM Gem W90A-170-075W-A без каркаса
33 190 ₽
 
Лучшие предложения

С каналом для питьевой воды

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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007802 с каналом для питьевой воды и гибким изливом
14 990 ₽
 
Лучшие предложения
С каналом для питьевой воды
Like

Смеситель для кухни AM.PM Like F8007802 с каналом для питьевой воды и гибким изливом

14 990 ₽
 
Лучшие предложения
инновационный дизайн
Spirit 2.0

Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A15000 c душевой лейкой

31 290 ₽
 
Экстраординарно
стекловидный фарфор
Gem

Унитаз напольный AM.PM Gem C908607SC с сиденьем микролифт

23 790 ₽
-20%
18 990 ₽
 
Коллекции
Sensation
Шедевры, которые восхищают
Мебель для ванной
Унитазы
Ванны акриловые
Встраиваемое оборудование
Inspire 2.0
По-настоящему экстраординарно
Мебель для ванной
Унитазы
Душевое оборудование
Встраиваемое оборудование
Spirit 2.0
Новый дух экстраординарного
Мебель для ванной
Унитазы
Душевое оборудование
Смесители
Like
Вам понравится!
Мебель для ванной
Унитазы
Ванны акриловые
Душевые кабины и ограждения
Gem
Вызывает зависть
Мебель для ванной
Унитазы
Ванны акриловые
Душевые кабины и ограждения
X-Joy
Радует каждый день
Мебель для ванной
Ванны акриловые
Душевые кабины и ограждения
Душевое оборудование
Sensation
Шедевры, которые восхищают
х 5 наград
х 3 наград
х 2 наград
Мебель для ванной
Унитазы
Ванны акриловые
Все категории коллекции
Inspire 2.0
По-настоящему экстраординарно
х 5 наград
х 3 наград
Мебель для ванной
Унитазы
Ванны акриловые
Все категории коллекции
Spirit 2.0
Новый дух экстраординарного
Тумбы с раковиной
Все категории коллекции
Like
Вам понравится!
Мебель для ванной
Унитазы
Душевое оборудование
Все категории коллекции
Gem
Вызывает зависть
х 5 наград
Мебель для ванной
Унитазы
Смесители
Все категории коллекции
X-Joy
Радует каждый день
Мебель для ванной
Душевые кабины и ограждения
Смесители
Все категории коллекции
Сервис 2.0 Можно всё и даже больше.
Бесплатная доставка Бесплатная доставка заказов от 7 000 руб в Москве и СПБ

Сервис 2.0

Можно всё и даже больше!
Бесплатная доставка Бесплатная доставка для заказов от 7 000 руб.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка заказов от 7 000 руб в Москве и СПБ
100 дней на возврат Передумали? У вас есть 100 дней для обмена или возврата при сохранении товарного вида
Скидка при предоплате Цена ещё выгоднее при предоплате от 2х товаров - расчёт скидки в корзине
Беспроцентная рассрочка Пользуйтесь сейчас, а платите потом без лишних процентов
Бесплатная доставка Бесплатно привезём в Москве и СПБ при сумме заказа от 7 000 руб
Без лишней скромности.

Совершенство, стиль, уникальность – характерный почерк продуктов AM.PM. Созданный в 2010 в Германии, AM.PM стал самым динамичным брендом в отрасли, что находит отражение в десятках престижных международных премий в области дизайна и миллионах довольных покупателей по всему миру.

Совмещая лучшие технологии с эмоциональным дизайном, AM.PM создает по-настоящему вдохновляющие продукты, которые может позволить себе каждый.

90 дизайн-наград за 11 лет
13 стран, где можно купить AM.PM
900 000 клиентов по всему миру
80 сервисных центров

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