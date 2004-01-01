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Написать намmail@ampm.ru
интернет-магазин8 800 300-63-94 ежедневно с 10.00 до 20.00 МСК
сервисный центр8 800 200-29-29 ежедневно с 10.00 до 18.00 МСК
Написать намmail@ampm.ru
С каналом для питьевой воды
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007802 с каналом для питьевой воды и гибким изливом
Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A15000 c душевой лейкой
Унитаз напольный AM.PM Gem C908607SC с сиденьем микролифт
Сервис 2.0
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Совершенство, стиль, уникальность – характерный почерк продуктов AM.PM. Созданный в 2010 в Германии, AM.PM стал самым динамичным брендом в отрасли, что находит отражение в десятках престижных международных премий в области дизайна и миллионах довольных покупателей по всему миру.
Совмещая лучшие технологии с эмоциональным дизайном, AM.PM создает по-настоящему вдохновляющие продукты, которые может позволить себе каждый.